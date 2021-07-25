Nobel Fizik ödüllü ünlü bilim insanı Steven Weinberg hayatını kaybetti. Basına da yansıyan haberlerin ardından Steven Weinberg'ün hayatı merak konusu oldu. Bu kapsamda Steven Weinberg kimdir? Nereli? | Steven Weinberg neden öldü? gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

STEVEN WEİNBERG KİMDİR? NERELİ?

3 Mayıs 1933 tarihinde New York'ta doğan Steven Weinberg, Austin'deki Teksas Üniversitesi'nin Josey Regental Bilim Kürsüsü'nü yönetti.

Kuramsal parçacıklar fiziği uzmanı olan Weinberg daha sonra yer çekimini incelemişti.

2002 yılında yayınladığı Atomaltı Parçacıklar: Bir Keşif Sürevin kitabında elektron, proton ve nötronun keşfini olanaklı kılan 20. yüzyıl fiziğindeki ana gelişmeleri ve keşiflerde klasik fiziğin oynadığı rolü herkesin anlayabileceği akıcı öykülerle anlatmıştı.

STEVEN WEİNBERG NEDEN ÖLDÜ?

1979'da Nobel Fizik ödülünü kazanan 3 kişiden biri olan ünlü bilim insanı Steven Weinberg, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Weinberg'ün ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmadı.