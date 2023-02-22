Steven Zuber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Zuber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Zuber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steven Zuber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steven Zuber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Zuber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Zuber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Zuber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Zuber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Zuber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Zuber 17 Ağustos 1991 tarihinde Winterthur şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Zuber Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Steven Zuber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Zuber'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Steven Zuber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/StevenZuber8

http://www.instagram.com/stevenzauber/?hl=de

Steven Zuber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Zuber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Steven Zuber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Zuber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2008 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2009 yılında Grasshoppers

5 Temmuz 2013 yılında CSKA Moskova

14 Ağustos 2014 yılında Hoffenheim

9 Ocak 2019 yılında Stuttgart

30 Haziran 2019 yılında Hoffenheim

4 Ağustos 2020 yılında E. Frankfurt

30 Ağustos 2021 yılında AEK Atina

30 Haziran 2022 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2022 yılında AEK Atina

Steven Zuber kimdir

Steven Zuber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Zuber şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Kollbrunn-Rikon (1998-2001), FC Turbenthal (2001-2002), FC Winterthur (2002-2006), Grasshopper Club Zürich (2006-2008)

Steven Zuber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 10 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Steven Zuber nereli

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