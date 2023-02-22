Stewart Nixon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stewart Nixon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stewart Nixon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stewart Nixon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stewart Nixon 8 Mayıs 1997 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stewart Nixon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stewart Nixon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Stewart Nixon'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stewart Nixon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stewart Nixon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stewart Nixon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stewart Nixon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wakehurst

1 Temmuz 2017 yılında Ballyclare

1 Temmuz 2018 yılında Carrick Rangers

31 Ocak 2020 yılında Coleraine

20 Ağustos 2021 yılında Carrick Rangers

Stewart Nixon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stewart Nixon şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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