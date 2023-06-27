Stilex Krem Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Stilex krem alerji ve kaşıntıyı gidermeye yarayan bir kremdir. Bu ürün genellikle her evde bulunur? Peki, Stilex krem nedir? Ne için kullanılır? Stilex krem kaç TL'dir? Bu kremin yan etkisi var mıdır?

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Stilex Krem Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Stilex krem hasarlı olan dokularda ve sinek ya da böcek sokmalarında etkili olarak kullanılan bir kremdir. Ancak bu ürünün deri tahribatı oluşmuş kişilerde kullanılmaması gerekir. İşte, Stilex krem hakkında tüm merak edilenler ve kullanım dozu…

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Stilex Krem Ne İçin Kullanılır?

Eczanelerde satılan ve oldukça uygun bir fiyata sahip olan Stilex krem nerelerde kullanılır? Cilt yüzeyinde ince bir tabaka olarak sürülen kremin kullanım alanları da merak ediliyor. İşte Stilex krem kullanım alanları…

  • Kaşıntı, alerji ve iltihap için kullanılır.
  • Güneş yanıklarında ve birinci derece yanıklarda kullanılır.
  • Arı, sinek, böcek ısırıkları için kullanılır.

Şişmiş, kesik ve hasar görmüş cilde uygulanması tavsiye edilmez. Bebeklere de doktora sormadan uygulanması tavsiye edilmez, doktor reçetesi ile kullanmak daha güvenilir ve sağlıklı olacaktır. Ciltte oluşan arı, sinek, böcek ısırıklarında, güneş yanıklarında kurdeşen, isilik gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır.

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Stilex Krem Nasıl Kullanılır?

Doktorunuza danışarak kullanmanız tavsiye edilir. Fakat bunun haricinde kremi uygulayacağınız bölgenin temiz olması gerekir. İnce bir tabaka halinde parmak uçlarınızla ovarak uygulayın. Gün içinde birkaç kere uygulayabilirsiniz. Bu kremin kullanma süresinin 1 haftayı geçmemesi gerekir.

Stilex Krem Kaç TL?

Bu krem sadece eczanelerde satılır. Doktor tavsiyesi ile kullanılması uygundur. İnternet sitelerinde satışı yapılmamaktadır. Eczane satış fiyatı 30 TL civarıdır.

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Stilex Krem Nasıl Bir Ambalaja Sahip?

Stilex krem böcek sokmalarında, güneş yanıkları ve hatta birinci derece kaşıntılar için kullanımı uygundur. Stilex krem jel bazı durumlarda da alerjiye bağlı olan deri problemlerinde de kullanılabilir. Stilex’in kullanımı da oldukça kolaydır ve etkili bir kullanıma sahip bir üründür. Saydam görünüme sahip olan ve hatta akışkan jöle kıvamında bulunur. Genel olarak 30 mili gramlık alüminyum tüpler şeklinde satışa sunulmaktadır.

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Stilex Kremin Yan Etkisi Var mı?

Eğer çarpıntı, yüksek ateş, kusma, halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı ya da ciltte bir kızarıklık görüyorsanız doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde kullanımı prospektüs üzerinde yer aldığı gibi uygulanmalıdır.

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