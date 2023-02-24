Stipan Krizanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipan Krizanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stipan Krizanac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stipan Krizanac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stipan Krizanac 11 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Križanac Stipan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stipan Krizanac Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stipan Krizanac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 20 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Stipan Krizanac'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stipan Krizanac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stipan Krizanac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stipan Krizanac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stipan Krizanac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında HNK Tomislav T.

Stipan Krizanac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stipan Krizanac şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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