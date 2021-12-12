Rehinenin kendisini rehin alan kişiye duygusal anlamda bağlanması olarak görülen bir tablo olarak ortaya çıkan Stockholm Sendromu merak konusu oldu. Bu kapsamda Stockholm sendromu nedir? | Nasıl anlaşılır? | Stockholm sendromu belirtileri nelerdir? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

STOCKHOLM SENDROMU NEDİR?

Stockholm Sendromu son derece trajik bir olayla ortaya çıkmıştır. Bir insanın kendisini zora sokan, üzen koşulları kabullenmesi, benimsemesi hatta savunması, sıkıntıya sokan koşulları oluşturan nedenleri görmemesi, ezilmesine rağmen ezenin yanında yer alması olarak da tanımlanabilen Stockholm Sendromu; rehinelerin, kendilerini esir alanların duygularını anlama durumuna gelmeleri ve daha sonrasında suçlulara yardımcı olmaya çalışmaları ve sonunda özdeşim kurmaları halidir.

1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm' da yaşanan olayda, banka soyguncusu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan banka görevlisi bir kadın duygusal olarak suçluya bağlanır. Hastalık ilk defa Psikiyatr Bejerot tarafından tanımlanmıştır.

Olay 23 Ağustos 1973 günü Stockholm'de soyguncular bir bankayı soymak için basarlar, bankada 4 banka görevlisini 6 gün boyunca 131 saat rehin tutarlar. Soyguncular, rehinelere iyi davranır aralarında iyi ilişkiler oluşur. Polisin bankaya operasyon düzenleyeceğini fark eden rehineler, soyguncuları uyarırlar. Rehineler olay sonrasında yakalanan rehineler aleyhine ifade vermekten kaçındıkları gibi, soyguncuların avukatlık ve savunma giderlerini karşılamak için aralarında para toplarlar. Günün gazeteleri bu olay üzerine ' soyguncular bankadan para çalamadılar, ama bazı insanların kalbini çaldılar' diye manşet atar. Rehinelerden Stockholm Sendromu2na yakalanan bir görevli serbest kaldıktan sonra nişanlısını terk ederek, banka ilgi duyduğu banka soyguncusunun hapisten çıkmasını bekler ve onunla evlenir.

Bu olaydan sonra 1974 yılında Patty Heartst adında bir kadın terörist bir grup tarafından kaçırılır. Milyoner olan kadın, 2 ay sonra kendisini kaçıran teröristlerle birlikte bir banka soygununda yakalanır. Avukatları Stockholm Sendromu'nu savunmada mahkemeye sunarlar, ancak mahkeme bu savunmayı yeterli bulmayarak hapis cezasına çarptırılır.

STOCKHOLM SENDROMU NASIL ANLAŞILIR?

En büyük belirtilerinden birinin küçük bir iyilik için bile karşıdaki insana minnettar olmak olmak olan Stockholm Sendromu’nda; şiddete maruz kaldığını reddetmek ve kötüye kullanımdaki öfkenin reddedilmesi de belirtiler arasındadır. Ezilen kişi, içinde bulunduğu durumdan dolayı kendisini suçlar.

STOCKHOLM SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Küçük bir iyilik için bile çok yoğun şükran duyguları

- Şiddeti ve şiddet tehdidini reddetme

- Akılcılaştırma

- Kötüye kullanımı önleme gücüne sahip olduğu inancı

- Durum ve istismar için kendini suçlama eğilimi ihtiyaçları

- Küfürlü şiddet davranışını azaltmak için onu memnun etme çabaları

- Dünyayı istismarcı perspektifinden değerlendirme, kendi perspektifini kaybetme

- Kendini istismarcı perspektifinden değerlendirme

- İstismarcıyı iyi bir kişi olarak değerlendirme ya da onu bir mağdur olarak görme

- Hayatta kaldığı ve öldürülmediği için istismarcıya minnettarlık duygusu hissetmek