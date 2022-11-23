Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi...

Evet, belki bir arkadaşınızı ya da bir yakınınızı arayıp hayatınızla ilgili sitem etmek veya hüngür hüngür ağlamak başvurduğunuz ilk yöntem olabilir. Bu çok normal. Fakat sizi bu sinir bozucu ruh halinden çıkarmak için bir yol var ki... öğrenince çok şaşıracaksınız.