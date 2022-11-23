Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi...
Hüzünlü şarkıların insanı kötü bir ruh haline soktuğuna inanılır. Peki mutsuzken ağır tempolu ve hüzünlü şarkılar dinlediğinizde mutlu hissedebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi...
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