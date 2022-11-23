Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi...

Hüzünlü şarkıların insanı kötü bir ruh haline soktuğuna inanılır. Peki mutsuzken ağır tempolu ve hüzünlü şarkılar dinlediğinizde mutlu hissedebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi...

İrem Yıldız
Editör
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Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi... 1

Yorgun ve gergin geçen bir günün ardından eve gittiniz ve melankolinin dipsiz kuyularına düştüğünüzü fark ettiniz. "Neden bunlar benim başıma geliyor?" ,"Neden normal bir gün geçiremiyorum?" diye kafanızda dönüp duran onlarca soruya yanıt arıyor, bu ruh halinden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi... 2

Evet, belki bir arkadaşınızı ya da bir yakınınızı arayıp hayatınızla ilgili sitem etmek veya hüngür hüngür ağlamak başvurduğunuz ilk yöntem olabilir. Bu çok normal. Fakat sizi bu sinir bozucu ruh halinden çıkarmak için bir yol var ki... öğrenince çok şaşıracaksınız.

Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi... 3

"Ee neymiş o?" diye soracak olursanız o da melankolik şarkılar dinlemek. Evet, evet yanlış okumadınız. "Melankolik bir ruh halindeysem neden melankolik şarkılar dinliyorum, öyle şey mi olur?" diye tepki vermeniz çok doğal. Fakat yapılan araştırmalar melankolik şarkıların vücuttaki prolaktin ve oksitosin salgısını artırdığı, böylelikle anksiyete seviyenizin azalarak huzurunuzun arttığını ortaya koymuştur.

Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi... 4

Prolaktin salgılayarak vücudunuzun homeostatik tepkisinin bir ürünü olarak olumsuz dış etken beklentisini artırmış oluyorsunuz fakat herhangi bir olumsuz etkenle karşılaşmadığınızda zihniniz bunu adeta bir sürpriz olarak algılayarak dopamin salgınızı artırıyor. Bu da mutluluk hissine kapılmanıza yardımcı oluyor.

Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi... 5

Psikoloji ne kadar garip bir şey öyle değil mi? Adeta kendimizle oyun oynuyor, mutsuz edecek bir şeymiş gibi görünen durumlarda bile mutlu olabiliyoruz.

Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi... 6

E öğrendik artık. Aman hiç mutsuz olmayalım tabii ki de, olur da melankolik hissedersek uygulanabilecek bir yöntem gibi.

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