Stopira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stopira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stopira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stopira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stopira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stopira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stopira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stopira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stopira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stopira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stopira 20 Mayıs 1988 tarihinde Nossa Senhora da Graça şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ianique dos Santos Tavares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stopira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IberSports yapmaktadır. Stopira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 10 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Stopira'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stopira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ianique.santostavares

Stopira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stopira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Stopira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stopira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2010 yılında Deportivo B

1 Ağustos 2011 yılında Feirense

10 Temmuz 2012 yılında Videoton FC

Stopira kimdir

Stopira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stopira şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Stopira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeşil Burun Adaları takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 3 gol atmıştır.

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Stopira nereli

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