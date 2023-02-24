Strahinja İkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja İkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja İkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Strahinja İkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Strahinja İkovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Страхиња Иковић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Strahinja İkovic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Strahinja İkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Strahinja İkovic'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Strahinja İkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Strahinja İkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FK Bokelj
11 Şubat 2023 yılında Bilinmiyor
Strahinja İkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Strahinja İkovic şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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