Strahinja Kerkez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Kerkez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Kerkez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Kerkez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Kerkez 13 Aralık 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kıbrıs,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Στραχίνια Κέρκεζ / Страхиња Керкез şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Kerkez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Strahinja Kerkez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Strahinja Kerkez'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Kerkez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Kerkez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Strahinja Kerkez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Kerkez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AEL Limassol

8 Temmuz 2021 yılında LASK

1 Temmuz 2022 yılında AS Trencin

Strahinja Kerkez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Kerkez şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Strahinja Kerkez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEL Limassol (-2021)

Kıbrıs U21 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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