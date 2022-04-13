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Stranger Things Netflix 4.sezon çıkacak mı, yayınlanacak mı? Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things'in 4. Sezonun ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Stranger Things Netflix 4.sezon çıkacak mı, yayınlanacak mı? Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtları haberimizde...

Stranger Things Netflix 4.sezon çıkacak mı, yayınlanacak mı? Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Stranger Things Netflix 4.sezon çıkacak mı, yayınlanacak mı? Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? sorularını merak eden diziseverler için tüm detayları haberimizde derledik.

STRANGER THİNGS NETFLİX 4.SEZON ÇIKACAK MI, YAYINLANACAK MI?

Popüler dizi ve film platformu Netflix, yayınladığı her dizi ve film sayesinde izleyiciyi kendisine çekiyor. Netflix’in en ilgi çekici dizilerinden biri olan Stranger Things dizisi için yeni sezon merakla bekleniyor. Stranger Things 4. sezonu diziseverler ile buluşacak.

Stranger Things Netflix 4.sezon çıkacak mı, yayınlanacak mı? Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

STRANGER THİNGS YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Stranger Things'in 4. sezonundan yeni bir fragman yayınlandı bile. 'Stranger Things', 3 yıllık uzun bir sürenin ardından 4. sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

Stranger Things Netflix 4.sezon çıkacak mı, yayınlanacak mı? Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

'En İyi Drama Dizisi' dalında üç kez Emmy'ye aday gösterilen Dizinin ilk bölümü, 27 Mayıs 2022'de 2. ise 1 Temmuz'da yayına girecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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