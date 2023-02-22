Stratos Daskalakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stratos Daskalakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stratos Daskalakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stratos Daskalakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stratos Daskalakis 3 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στράτος Δασκαλάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stratos Daskalakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stratos Daskalakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stratos Daskalakis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Stratos Daskalakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stratos Daskalakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında AE Kifisias U19
14 Eylül 2022 yılında AE Kifisias
Stratos Daskalakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stratos Daskalakis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.
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