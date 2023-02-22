Stratos Misyrlis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stratos Misyrlis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stratos Misyrlis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stratos Misyrlis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stratos Misyrlis 12 Kasım 2000 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στράτος Μισυρλής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stratos Misyrlis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stratos Misyrlis'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stratos Misyrlis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stratos Misyrlis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stratos Misyrlis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stratos Misyrlis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa U19

1 Temmuz 2019 yılında AE Larisa

26 Ağustos 2020 yılında Aetos Makrych.

23 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

31 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Stratos Misyrlis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stratos Misyrlis şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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