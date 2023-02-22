Stratos Pasalimaniotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stratos Pasalimaniotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stratos Pasalimaniotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stratos Pasalimaniotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stratos Pasalimaniotis 6 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στράτος Πασαλιμανιώτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stratos Pasalimaniotis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 2 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Stratos Pasalimaniotis'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stratos Pasalimaniotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stratos Pasalimaniotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stratos Pasalimaniotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stratos Pasalimaniotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Panionios U19

11 Eylül 2020 yılında Fostiras

1 Ağustos 2021 yılında Diagoras

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2022 yılında GS Ilioupolis

Stratos Pasalimaniotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stratos Pasalimaniotis şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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