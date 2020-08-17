Striptiz kulübünde Kovid-19 dalgası: 550 kişiye bulaştı

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşanan sağlık skandalı ülkedeki tüm sağlık çalışanlarını kızdırdı. Yetkililerin tüm ikazlarına rağmen açılan ünlü gece kulübü Brass Rail Tavern'de, koronavirüse karşı yeterince önlem alınmaması üzerine virüs, 550 erkeğe bulaştı. İlk belirlemelerin sonucunda bu rakama ulaşıldığını söyleyen yetkililer, mekana giren kişilerin sahte kimlik kullanması nedeniyle bulaş riski taşıyan kişileri tespitin zorluğuna değinerek bu sayının aslında daha yüksek olduğunu vurguladı.

ÇALIŞANDAKİ VİRÜS MÜŞTERİLERE YAYILDI

Ağustos ayının başında açılan ve Toronto'nun en bilinen striptiz ve gece kulübü unvanın sahip Brass Rail Tavern'da çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs taşıyan kişinin, mekanın açılışından bu yana dört kez mesai yaptığı öğrenilirken Kanada sağlık yetkilileri, gidişattan endişeli olduklarına dair açıklamalarda bulundu.

Kulübe giden kişilerin sahte kimlik kullanması nedeniyle bu kişileri belirlemenin zorluğuna değinen Toronto Üniversitesi’nde görevli bulaşıcı hastalıklar profesörü Andrew Morris, “Bu insanların yarısı sahte kimlik ve bilgiyle mekana girmiş olmalı ve bu insanları bulmak çok zor.” açıklamasında bulundu. Brass Rail Tavern'de sağlık yetkililerinin yaptığı denetim sonucu, protokollere uyulmadığı tespit edilmiş, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmayan mekanda bu şartların sağlanamadığı koşullarda 'pleksiglas' ile müşteri ve çalışan arasındaki mesafenin önlenemediği duyurulmuştu.