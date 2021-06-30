Stuart Damon kimdir? Nereli | Hangi dizilerde oynadı? | Stuart Damon neden öldü?
1 Nisan 1963’ten bu yana ABC’de yayınlanan televizyon dizisi General Hospital'ın yıldızlarından Stuart Damon hayatını kaybetti. Çıkan haberler sonrası Stuart Damon kimdir? Nereli | Hangi dizilerde oynadı? | Stuart Damon neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Efsane dizi General Hospital'ın yıldızlarından Stuart Damon hayata gözlerini yumdu. Çıkan haberler sonrası Stuart Damon kimdir? Nereli | Hangi dizilerde oynadı? | Stuart Damon neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
STUART DAMON KİMDİR? NERELİ?
Sturart Damon, 5 Şubat 1937, Brooklyn, New York, ABD'de dünyaya geldi. Amerikalı aktör 1999'da Emmy Ödülü kazandığı Amerikan pembe dizisi General Hospital'da 30 yıllık Alan Quartermaine rolüyle tanınıyordu.
Amerika Birleşik Devletleri dışında, The Champions'taki Craig Stirling rolüyle daha iyi biliniyordu.
STUART DAMON HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Stuart Damon'ın televizyon dizileri dahil rol aldığı işler şu şekilde:
Broadway
First Impressions - 1959
From A to Z - 1960
Irma La Douce - 1960
Do I Hear a Waltz? - 1965
Televizyon
Külkedisi - 1965
Bavullu Adam - 1967
1.000.000 £ Banknot - 1968
Şampiyonlar - 1968
Aziz - 1969
UFO - 1970
Maceracı - 1972
Siyah Güzelin Maceraları - 1973
Casanovalara Bir Dokunuş - 1975
Gerilim: Bülbül Kabusu - 1976
yanks eve git - 1976
Uzay: 1999 - 1976
Yeni Yenilmezler - 1977
Genel Hastane - 1977–2008, 2011, 2012, 2013
fanteziler - 1982
Fantazi Adası - 1983
Şampiyonlar Efsanesi - 1983
Amerika - 1985-1986
Sessiz Suikastçılar - 1988
Mike Çekiç - 1987
Perry Mason: Katil Öpücük Vakası - 1993
Ben ve Hormonlarım - 1996
Port Charles - 1997-2003
Dünya Dönerken - 2009-2010
Hayatımızın Günleri - 2010
Filmler
Sınıfın Bir Dokunuşu (1973)
Aşık Genç Doktorlar (1982)
Yıldız 80 (1983)
Sessiz Suikastçılar (1988)
Yönetim Kurulu Başkanı (1998)
Yıldızlardan Yağmur (2013)
STUART DAMON NEDEN ÖLDÜ?
ABD'nin en çok izlenen kanallarından biri olan ABC'nin efsane dizisi General Hospital'da Dr. Alan Quartermaine karakterine hayat veren ünlü oyuncu Stuart Damon 84 yaşında yaşamını yitirdi. 30 sene boyunca Alan Quartermaine karakterine hayat veren ve bu karakterle tanınarak birçok ülkede fanları olan Damon'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.
General Hospital ekibinden Frank Valentini,Damon'ın ölümü üzerine yaptığı açıklamada "Harika bir oyuncu ve çok iyi bir insandı" ifadesini kullandı.
ABC News 7'ye konuşan Damon'un ailesi ünlü oyuncunun birkaç yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ettiğini duyurdu.