Efsane dizi General Hospital'ın yıldızlarından Stuart Damon hayata gözlerini yumdu. Çıkan haberler sonrası Stuart Damon kimdir? Nereli | Hangi dizilerde oynadı? | Stuart Damon neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

STUART DAMON KİMDİR? NERELİ?

Sturart Damon, 5 Şubat 1937, Brooklyn, New York, ABD'de dünyaya geldi. Amerikalı aktör 1999'da Emmy Ödülü kazandığı Amerikan pembe dizisi General Hospital'da 30 yıllık Alan Quartermaine rolüyle tanınıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri dışında, The Champions'taki Craig Stirling rolüyle daha iyi biliniyordu.

STUART DAMON HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Stuart Damon'ın televizyon dizileri dahil rol aldığı işler şu şekilde:

Broadway

First Impressions - 1959

From A to Z - 1960

Irma La Douce - 1960

Do I Hear a Waltz? - 1965

Televizyon

Külkedisi - 1965

Bavullu Adam - 1967

1.000.000 £ Banknot - 1968

Şampiyonlar - 1968

Aziz - 1969

UFO - 1970

Maceracı - 1972

Siyah Güzelin Maceraları - 1973

Casanovalara Bir Dokunuş - 1975

Gerilim: Bülbül Kabusu - 1976

yanks eve git - 1976

Uzay: 1999 - 1976

Yeni Yenilmezler - 1977

Genel Hastane - 1977–2008, 2011, 2012, 2013

fanteziler - 1982

Fantazi Adası - 1983

Şampiyonlar Efsanesi - 1983

Amerika - 1985-1986

Sessiz Suikastçılar - 1988

Mike Çekiç - 1987

Perry Mason: Katil Öpücük Vakası - 1993

Ben ve Hormonlarım - 1996

Port Charles - 1997-2003

Dünya Dönerken - 2009-2010

Hayatımızın Günleri - 2010

Filmler

Sınıfın Bir Dokunuşu (1973)

Aşık Genç Doktorlar (1982)

Yıldız 80 (1983)

Sessiz Suikastçılar (1988)

Yönetim Kurulu Başkanı (1998)

Yıldızlardan Yağmur (2013)

STUART DAMON NEDEN ÖLDÜ?

ABD'nin en çok izlenen kanallarından biri olan ABC'nin efsane dizisi General Hospital'da Dr. Alan Quartermaine karakterine hayat veren ünlü oyuncu Stuart Damon 84 yaşında yaşamını yitirdi. 30 sene boyunca Alan Quartermaine karakterine hayat veren ve bu karakterle tanınarak birçok ülkede fanları olan Damon'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

General Hospital ekibinden Frank Valentini,Damon'ın ölümü üzerine yaptığı açıklamada "Harika bir oyuncu ve çok iyi bir insandı" ifadesini kullandı.

ABC News 7'ye konuşan Damon'un ailesi ünlü oyuncunun birkaç yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ettiğini duyurdu.