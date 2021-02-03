Su diyeti nedir? Nasıl yapılır? Su diyetinin yararları ve zararları nelerdir? Kaç gün yapılmalı?

Kilo problemi olan veya zayıflamak isteyen kişiler çoğunlukla diyet yaparak kilo vermeye çalışıyor. Bu kapsamda diyetisyenlere giden kişiler kendilerine verilen uzun vadeli programı uygulayarak istedikleri fit görünüme ulaşıyor. Bu kişilerden biri de oyuncu Rıza Kocaoğlu oldu. Su diyeti ve detoks uygulayan oyuncu 15 günde tam 9 kilo verdi ve fit görünümüne kavuştu.

SU DİYETİ NEDİR? SU DİYETİNDE NE YENİR?

Su diyeti adından da anlaşılacağı gibi sıvı tüketimi temelli bir diyettir. Bu diyette su ve sıvı gıda dışında bir şey tüketilmiyor. Bu diyete ilişkin teoriye göre soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakıyor. Böylece kilo verilmesini hızlandırıyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinler daha hızlı atılıyor. Eklemleri ve dolayısıyla omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da fayda sağlıyor.

SU DİYETİ KAÇ GÜN YAPILMALI?

Bir diyet programına başlarken sağlık kuruluşlarına başvurarak doktor tavsiyesi önemlidir. Kulaktan doğma bilgilerle ve internet ortamında edinilen bilgilerle diyete başlamamalısınız. Bu diyet kısa sürede kilo vermeyi vaat ediyor ama bilinçli şekilde yapılırsa, bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü yanlış uygulandığı anda birçok sağlık sorunu beraberinde getirmektedir. Gut hastalığı, diyabet ve böbrek rahatsızlıklarına sahip olan kişilerin bu diyetten kaçınması gerekiyor. Uygulanan su diyetinin 3 veya 5 günde sonlandırılması tavsiye ediliyor. 5 günden uzun süreli yapılacak olan diyetin mutlaka bir uzman kontrolünde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

SU DİYETİNDE NE YENİR?

Kahvaltıda 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu, 6 adet taze çilek ve yulaf ezmesi tüketilmelidir.

Ara öğünde, yaze zencefil ve kurutulmuş papatya ile demlenmiş bir bardak ılık bitki çayı içilmelidir.

Öğle öğününde ise 2 bardak su, 2 kase sebze çorbası ve Akdeniz salatası yenebilir.

Ara öğün olarak 3 adet ceviz tüketilebilir ve yeşil çay içilebilir.

İkinci ara öğünde 2 dilim taze ananas ve 1 elma, üçüncü ara öğünde ise yağsız peynir ile yapılmış yeşil salata ile birlikte 1 bardak su tüketilmelidir.

Akşam yemeğinde ise 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, 1 porsiyon haşlanmış sebze, 1 kase ev yapımı yoğurt tüketilmelidir.

Ara öğün olarak 15 adet üzüm, 1 adet şeftali ve 1 bardak su tüketin.