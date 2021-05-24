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Su El Roman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Rafet El Roman'ın kızı olan ve babasının izinden giderek müzik kariyerine başlayan Su El Roman verdiği cesur pozlarla gündeme geliyor. Su El Roman'ın hayatı ve annesinin kim olduğu oldukça merak diliyor. Biz de haberimizde, Su El Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabına yer verdik. İşte detaylar...

Su El Roman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son olarak klip çekimi için verdiği pozlarla magazin gündemine oturan, Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın hayatı merak ediliyor. Su El Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularına haberimizden yanıt bulabilirsiniz...

SU EL ROMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Rafet El Roman’ın ve Tuğba Altıntop’un kızı olan Su El Roman, 1998 yılında Almanya’da doğdu. 23 yaşındaki El Roman'ın boyu 1.73’dür. Rafet El Roman Edirneli’ olduğundan Su El Roman da aslen Edirnelidir. Şevval El Roman adında bir kardeşi vardır. Su El Roman, Darmstadt Teknik Üniversitesi mezunu ancak babasının izinden giderek müzik kariyerinde ilerliyor. Bir zamanlar paylaştığı mayolu fotoğrafları ile gündem olurken şimdilerde ise yeni klibi için verdiği pozlarla gündeme geldi.

Su El Roman kimdir, nereli, kaç yaşında?

ŞARKILAR

Jokeria · 2020

Lonely · 2019

I Should Have Known · 2019

Su El Roman kimdir, nereli, kaç yaşında?

 

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