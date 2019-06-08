Su Kutlu kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Boyu kaç?
Ramazan Bayramı’nda TRT ekranlarına gelen komedi dizisi Dengi Dengine’de Gökçe karakterini canlandıran Su Kutlu internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Su Kutlu kimdir? Ayrıntılar haberimizde..
Ramazan Bayramı’nda TRT ekranlarına gelen komedi dizisi Dengi Dengine’de Gökçe karakterini canlandıran Su Kutlu internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Su Kutlu kimdir? Ayrıntılar haberimizde..
SU KUTLU KİMDİR?
Su Kutlu, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Dizi ve film oyuncusudur. 1 Ocak 1991 doğumlu güzel oyuncu Su Kutlu 1,66 boyundadır. Su Kutlu İstanbul‘da dünyaya gelmiştir. Özellikle Güzel Köylü dizisinde Sude karakterini canlandırması ile gündeme gelmiş daha öncesinde ise, Çalıkuşu Mişel, Ali Ayşe’yi Seviyor dizisinde Nazlı, Hayatımın Rolü’nde ise Amelya, Arkadaşlar İyidir dizisinde Gizem karakterlerini canlandırmıştır.
EĞİTİM
Matteo Destro Maske Oyunculuğu Atölyesi, 2018
Esin Doğan Oyuncu Koçluğu
Çetin Sarıkartal Oyuncu Koçluğu
Süeda Çil Oyuncu Koçluğu
Burak Sarımola Oyuncu Koçluğu
TELEVİZYON DİZİLERİ
Dengi Dengine 2019
Bir Mucize Olsun, 2018 Yönetmen: Hamdi Alkan - Ozan Uzunoğlu
Söz, 2017 Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Seviyor Sevmiyor, 2017 Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Arkadaşlar İyidir, 2016 Yönetmen: Zeynep Günay Tan
Tutar mı Tutar, 2015 Yönetmen: Şenol Sönmez
Güzel Köylü, 2014-2015 Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan
Çalıkuşu, 2013-2014 Yönetmen: Çağan Irmak – Doğan Ümit Karaca
Ali Ayşe’yi Seviyor, 2013 Yönetmen: Bora Onur
Hayatımın Rolü, 2012 Yönetmen: Sadullah Çelen – Hakan Arslan
SİNEMA FİLMLERİ
Birlikte Öleceğiz, 2019 Yönetmen: Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu
Aile Arasında, 2017 Yönetmen: Ozan Açıktan
Kayıp İnci, 2016 ( Tv Filmi) Yönetmen: Özer Kızıltan
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