Su şebekesinin patladı, New York metrosu sular altında kaldı!

ABD'nin New York kentinde 127 yıllık su şebekesinin patlaması sonucu Times Meydanı'ndaki metro istasyonu ve sokakları su bastı.

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Su şebekesinin patladı, New York metrosu sular altında kaldı!

ABD'nin New York kentinde 127 yıllık su şebekesinin patlaması sonucu Times Meydanı'ndaki metro istasyonu ve sokakları su bastı.

ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda 40. Cadde ve 7. Cadde'nin altından geçen 127 yıllık su şebekesi patladı. Şehir merkezindeki sokaklar ve şehrin en işlek metro istasyonu sular altında kaldı. Büyükşehir Ulaşım Otoritesi (MTA), yaklaşık 1,8 milyon galon suyun metroya aktığını, 3 metro hattında aksamalar yaşandığını duyurdu. New York Çevre Koruma Departmanı ise ekiplerin sızıntının kaynağını bulup su akışını kesmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirtti.

New York'ta son 3 yılda eski su ve kanalizasyon hatlarını yenilemek için 1,9 milyar dolar harcama yapıldığı öğrenildi.

Su şebekesinin patladı, New York metrosu sular altında kaldı!

Su şebekesinin patladı, New York metrosu sular altında kaldı!

KAYNAK: İHA

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