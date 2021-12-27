Şua ne demek, TDK'ya göre Şua kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şua ne demek? Şua TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şua kelimesi. Peki şua ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şua nedir, şua kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞUA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şua kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şua kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şua kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işın



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