Süper Lig'in deneyimli hakemlerinden birisi olan Suat Arslanboğa, ülkemizdeki futbolseverler tarafından en çok merak edilen isimlerin arasında bulunuyor. TFF'nin üst klasman hakemlerinden biri olan Suat Arslanboğa, yönettiği maçlarla Süper Lig'de en çok dikkat çeken hakemlerin arasında yer alıyor. Peki, Suat Arslanboğa kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi bölge hakemi? Suat Arslanboğa hangi takımlı? İşte cevaplar...

SUAT ARSLANBOĞA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE HANGİ BÖLGE HAKEMİ?

4 Haz 1978 yılında Malatya'da dünyaya gelen Suat Arslanboğa İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da gördü. Daha sonra Kayseri'de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu bitiren Arslanboğa'nın uzmanlığı futbol, yardımcı uzmanlığı ise badmintondur. İkisi kız, ikisi erkek olmak üzere dört kardeş olan Arslanboğa'nın ağabeyi Ruhi Arslanboğa da hakem olarak görev yapmıştır.

B Klasmanına kadar yükselen Ruhi Arslanboğa yaşından dolayı hakemliği bıraktı. 1. Lig'de oynadığı dönemde, 1987 yılında Malatyaspor'un altyapısında futbola başlayan Suat Arslanboğa ise spora önce futbol oynayarak, daha sonrasında ise sakatlandığı için hakemlik yaparak adım atmıştır. Okulu bitirip Malatya'ya döndükten sonra hakemliğe başlayan Arslanboğa, 2001 yılında deplasmanlı ligde yardımcı hakemliğe çıktı. Süper Lig'de ise ilk maçında 6 Ekim 2007 tarihinde Bursaspor - Hacettepe maçında çıkmıştı.

SUAT ARSLANBOĞA HANGİ TAKIMLI?

Türkiye Süper Ligi'nde uzun süredir başarılı bir şekilde hakemlik görevini devam ettiren Suat Arslanboğa'nın tuttuğu takım da futbol camiasının merak ettiği konulardan biri. Bir röportajda abisinin zorlaması ile hakem olduğunu söyleyen Suat Arslanboğa'nın küçük yaşlarından itibaren Beşiktaşlı olduğu ifade ediliyor.