Suat Günsel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Günsel arabanın sahibi Suat Günsel'in hayatı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yerli aracını ülkemizde tanıttı. MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergilenmesinin ardından yoğun ilgi gören Günsel arabanın ardındaki isim de merak konusu oldu. Peki KKTC'nin yerli aracı olan Günsel araba sahibi Suat Günsel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Günsel arabanın sahibi Suat Günsel'in hayatı...

SUAT GÜNSEL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1952 yılında Kıbrıs Beşiktepe'de köyün orman görevlisinin oğlu olarak dünyaya gelen Suat Günsel, 68 yaşındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin kurucu rektörüdür.

Türk kesiminde açılan İngiliz Koleji'nin ilk öğrencileri arasındaydı, 1969'da Kolej'den mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede eğitim psikolojisi dalında doktora yaptı. 1988 yılında Yakın Doğu Üniversitesi'ni kurarak üniversitenin kurucu rektörü olan Dr. Suat İrfan Günsel, evli ve üç çocuk babasıdır.

Suat Günsel, Forbes Türkiye'nin 2020'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2.1 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almaktadır.