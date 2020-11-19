Zonguldak'ta kısıtlamalar dolayısıyla banklar ve oturaklar kaldırıldıSongül Ülkü'den şoke eden açıklamalar: Özcan Deniz bana aşıktı!Süper Lig'in 20 yaş altı futbolcularıTUS tercihleri başladı: İşte tercih kılavuzu ve tercih yapma ekranıBu nasıl vicdan? 11 yaşındaki oğlunu öldüresiye dövdü!Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye için yaptırım açıklamasıSaadet Öğretmen "çocuk istismarıyla" mücadeleyi bu defa Samsun'da anlatacakErmenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! İntikam alacakmışErmenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız!İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz ile yer alacağı yeni dizisi hakkında ilk kez konuştu!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Suat Günsel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Günsel arabanın sahibi Suat Günsel'in hayatı

Suat Günsel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Günsel arabanın sahibi Suat Günsel'in hayatı

Yavru vatan KKTC tarafından üretilen Günsel araba, Türkiye'deki gösterimi ve test sürüşlerinin ardından oldukça beğenildi. Bu başarının arkasındaki isim Suat Günsel'in hayatı da bu kapsamda merak konusu oldu.

Suat Günsel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Günsel arabanın sahibi Suat Günsel'in hayatı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yerli aracını ülkemizde tanıttı.  MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergilenmesinin ardından yoğun ilgi gören Günsel arabanın ardındaki isim de merak konusu oldu. Peki KKTC'nin yerli aracı olan Günsel araba sahibi Suat Günsel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Günsel arabanın sahibi Suat Günsel'in hayatı...

SUAT GÜNSEL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1952 yılında Kıbrıs Beşiktepe'de köyün orman görevlisinin oğlu olarak dünyaya gelen Suat Günsel, 68 yaşındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin kurucu rektörüdür.

Türk kesiminde açılan İngiliz Koleji'nin ilk öğrencileri arasındaydı, 1969'da Kolej'den mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede eğitim psikolojisi dalında doktora yaptı. 1988 yılında Yakın Doğu Üniversitesi'ni kurarak üniversitenin kurucu rektörü olan Dr. Suat İrfan Günsel, evli ve üç çocuk babasıdır.

Suat Günsel, Forbes Türkiye'nin 2020'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2.1 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almaktadır.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT