Suat Hayri Ürgüplü Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Ağustos.1903 Ölüm tarihi : 26.Aralık.1981

Suat Hayri Ürgüplü kaç yaşında öldü : 78

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Siyasetçi, Hukuk Adamı, Başbakan

Suat Hayri Ürgüplü doğum yeri : Şam

Ölüm yeri : İstanbul

SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ BİYOGRAFİSİ

Suat Hayri Ürgüplü 13 Ağustos 1903 tarihinde Şam'da doğdu. I. Dünya Savaşı'na katılma fetvasını veren Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi'nin oğludur.

Galatasaray Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1926 yılında bitiren Suat Hayri Ürgüplü Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu.

Türk-Yunan Ahali Değiş-Tokuşu mahkemelerinde çalıştı.İstanbul Ticaret Mahkemesi yargıçlığında bulundu (1929-1932).

1939 ve 1943'te Kayseri Milletvekili seçildi. 2. Şükrü Saracoğlu kabinesinde Gümrük ve Tekel Bakanı oldu.

Bakanlığında kahve ithalatı konusunda yolsuzluklar olduğu yolunda dedikodular çıkınca örnek bir davranışta bulundu:





Adımın da karıştığı kahve yolsuzluğuyla ilgili, bakanlığımda bir komisyon kurulmuştur. Bu teftiş heyetinin selametle çalışabilmesi için, benim, bu bakanlık koltuğundan ayrılmam gerekir; aksi halde, komisyonu etkilerim, sağlıklı bir karar oluşmaz. O nedenle, siyasi ahlak gereği, bakanlıktan istifa ediyorum

Yüce divanda yargılanarak aklandı ve siyasi hayatına geri döndü. 1965'te kurulan hükumetin başbakanı olarak devam etti.

1950'de tekrar parlamentoya dõndü. 1952 yılına kadar Kayseri Milletvekilliği yaptı. Avrupa İstişari Meclisi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

1952'de parlamentodan ayrılarak Bonn Büyükelçiliği'ne getirildi. 1955'te Londra, 1959'da Washington, 1960'da ise Madrit Büyükelçiliğine atandı. 1961 seçimlerine katılarak Kayseri Senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosunun ilk başkanı oldu. Bu görevi tamamladıktan sonra 1965 yılında partilerüstü hükümetin başkanlığını yaptı. 1966'da kontenjan senatörü seçildi. 1972'ye kadar bu görevde kaldı.

Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Suat Hayri Ürgüplü, evli ve 1 çocuk babasıdır. Ürgüplü, 1981 yılında İstanbul'da vefat etti.