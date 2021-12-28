Subjektivite ne demek, TDK'ya göre Subjektivite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Subjektivite ne demek? Subjektivite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi subjektivite kelimesi. Peki subjektivite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre subjektivite nedir, subjektivite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SUBJEKTİVİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Subjektivite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Subjektivite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre subjektivite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öznellik

