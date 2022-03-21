Subra ne demek, TDK'ya göre Subra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Subra ne demek? Subra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi subra kelimesi. Peki subra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre subra nedir, subra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SUBRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Subra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Subra kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre subra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koltukluk

