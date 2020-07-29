Sübvansiyon, bir iktisat terimi olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Devlet, çeşitli sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmek üzere sübvansiyon verebilir. Sübvansiyon kısaca devletçe yapılan para yardımı, destekleme olarak ifade edilebilir. İşte detaylar...

SÜBVANSİYON NE DEMEK?

Sübvansiyon kelimesi Fransızca'dan türemiş bir kelime olup devletin kişi veya kuramlara. para, mal veya hizmet şeklinde yaptığı karşılıksız yardımları ifade eder.

Bir ülkede tüketilen bir malın fiyatını düşük tutarak aradaki farkı bütçe gelirinden karşılanır. Buradaki amaç tüketicinin korunmasıdır. Tersine, üreticiyi korumak amacıyla da üreticiye, piyasa fiyatına ek bir ödemede bulunabilir. Bunun gibi, ihracatı özendirmek üzere, ihracatçıya ülkeye kazandırdığı döviz başına belirli bir sübvansiyon ödeyebilir. Sübvansiyon, dolaysız veya dolaylı yollarla yapılabilir. Örneğin; birim üretim başına para olarak verilen sübvansiyonlar birinci gruba girer. Oysa üretici veya ihracatçıya düşük faizli kredi verilmesi, vergide indirim, malın girdilerinin ucuz fiyatlardan sağlanması gibi uygulamalar da ikinci gruba örnektir.

Sübvansiyon kelimesi Fransızca'dan türemiş bir kelime olup devletin kişi veya kuramlara. para, mal veya hizmet şeklinde yaptığı karşılıksız yardımları ifade eder.

SÜBVANSİYON NEDEN, KİMLERE VERİLİR?

Sübvansiyon; devlet bütçesinden belli iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşmak için verilir. Bu yardım genellikle özel kesim işletmelere sunulur.

Başlıca belli malların fiyatlarını düşük tutmak için; malın maliyetiyle, arz edilmesi uygun görülen fiyat arasındaki fark, devlet tarafından karşılanır.