Suç makinesi yakayı ele verdi: Kısıtlamayı çiğnedi, alkollüyken araç kullandı, duvara tosladı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kısıtlama saatinde kullandığı araçla polisin dur ihtarına uymayarak 500 metre ileride bulunan duvara toslayan, ardından yanında bulunan arkadaşıyla yaya olarak kaçmak isteyen sürücü kısa sürede yakalandı. Araçta bulunan alkol şişeleri ve yarısı dolu kahler dikkat çekerken 3,03 promil alkollü olduğunu ortaya çıkan sürücüye toplam 6 bin 839 TL para cezası kesildi.

DUR İHTARINA UYMAYINCA PANİKLEYİP KAZA YAPTI

Dün sabah saatlerinde, Manavgat'ın Emek Mahallesi'nde bulunan 3083. Sokak'ta, Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası yakınlarında bir araçtan yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, müziğin geldiği aracı velirleyerek dur ihtarında bulundu. Uyarıyı fikkate almayarak kaçan sürücü, olay yerine 500 metre mesafedeki Remzi Güven Caddesi 3504. Sokak kavşağında duvara çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ve arkadaşı kısa sürede yakalandı. Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Hasan U.'nun 3.03 promil alkollü olduğu belirlendi.

6 BİN 839 TL VE 2 YIL TRAFİKTEN MEN

Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmek, alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmek suçlarından 2 bin 789 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanmak suçundan dolayı 2 yıllığına el konuldu. Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150 TL, maske takmamak suçundan da 900 TL olmak üzere 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.