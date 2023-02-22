Success Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Success Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Success Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Success Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Success Simon {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Success Simon Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Success Simon'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Success Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Success Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Success Simon şuan Doma United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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