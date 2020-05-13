Suçüstü yakalandılar! Makineli tabancayı saklayamadılar

Olay, Düzce'de meydana geldi. Polis ekipleri bir evde kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine düzenenlenen operasyonda kumar oynayan kişileri suçüstü yakaladı.

ŞÜPHELİLER BAHÇEYE SİLAH ATTI

Polislerin eve düzenlediği operasyon sırasında içerideki şahısların pencereden bahçeye silah attıkları görüldü.

TOPLAM 12 BİN 600 TL CEZA KESİLDİ

Bahçede yapılan aramada Uzi makineli tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Evdeki 4 kişi gözaltına alınırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle de toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.