Suçüstü yakalandılar! Makineli tabancayı saklayamadılar
Kumar oynandığı ihbarı üzerine Düzce'de bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin suçüstü yakaladığı 4 kişi, pencereden bahçeye 'Uzi' diye bilinen makineli tabanca ile 2 adet ruhsatsız tabanca fırlattı. Polis ekipleri silahlara el koyarken, gözaltına alınan 4 şüpheliye toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.
Olay, Düzce'de meydana geldi. Polis ekipleri bir evde kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine düzenenlenen operasyonda kumar oynayan kişileri suçüstü yakaladı.
ŞÜPHELİLER BAHÇEYE SİLAH ATTI
Polislerin eve düzenlediği operasyon sırasında içerideki şahısların pencereden bahçeye silah attıkları görüldü.
TOPLAM 12 BİN 600 TL CEZA KESİLDİ
Bahçede yapılan aramada Uzi makineli tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Evdeki 4 kişi gözaltına alınırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle de toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.
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