Sücut ne demek, TDK'ya göre Sücut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sücut ne demek? Sücut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sücut kelimesi. Peki sücut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sücut nedir, sücut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜCUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sücut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sücut kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sücut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Secdeye varma, secde etme

