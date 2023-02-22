Sudais Ali Baba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sudais Ali Baba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sudais Ali Baba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sudais Ali Baba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sudais Ali Baba 25 Ağustos 2000 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sudais Ali Baba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Project Group Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sudais Ali Baba'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sudais Ali Baba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sudais Ali Baba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sudais Ali Baba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sudais Ali Baba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

18 Ocak 2022 yılında AO Xanthi

30 Haziran 2022 yılında Asteras Tripoli

7 Eylül 2022 yılında Spartak Trnava

1 Ocak 2023 yılında Panserraikos

Sudais Ali Baba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sudais Ali Baba şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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