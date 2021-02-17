SÜ'den 60 bin öğrenciyi ilgilendiren yüz yüze eğitim kararı!

Koronavirüs salgını sürecinde güz dönemini online olarak tamamlayan üniversite öğrencileri bahar döneminde yüz yüze eğitim alıp alamayacaklarını merak ediyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusunda karar verdiklerini duyurdu.

Üniversiteler de peş peşe ikinci dönem için kendi planlarını duyurmaya başladı. Son olarak Sakarya Üniversitesi bahar dönemi ile ilgili önemli bir duyuru yayımladı.

Alınan karara göre Sağlık, Tıp Fakültesi ve Bilimleri Fakültesi’nin bazı sınıflarında, yüz yüze eğitim yapılacak.

Ayrıca, staj, +1 ve UMDE gibi mesleki uygulamalarda da tercihe ve onaya bağlı yüz yüze eğitim verilecek.