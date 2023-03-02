Suk Jae Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suk Jae Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suk Jae Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Suk Jae Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Suk Jae Lee 8 Temmuz 2003 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이석재 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Suk Jae Lee Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Suk Jae Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Suk Jae Lee'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Suk Jae Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/sukjae_lee03/
Suk Jae Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Suk Jae Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Portsmouth U18
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
20 Kasım 2021 yılında Gosport Borough
1 Temmuz 2022 yılında Havant & Water.
Suk Jae Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Suk Jae Lee şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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