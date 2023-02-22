Sulaiman Jamilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulaiman Jamilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sulaiman Jamilu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sulaiman Jamilu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sulaiman Jamilu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sulaiman Jamilu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Sulaiman Jamilu'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sulaiman Jamilu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sulaiman Jamilu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sulaiman Jamilu şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.