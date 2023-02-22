Sulaiman Jamilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulaiman Jamilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sulaiman Jamilu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sulaiman Jamilu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.