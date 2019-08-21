Sulama kanalında akıntıya kapıldı! Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı! Ali Ekber Göçer, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı ve boğulma tehlikesi geçirdi. Göçer, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Ali Ekber Göçer, girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi. Göçer, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. HAYATINI KAYBETTİ Hayatını kaybeden gecin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



