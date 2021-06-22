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  3. Sulama kanalında boğulan Berat'ın son sözü "Beni kurtarın!" olmuş

Sulama kanalında boğulan Berat'ın son sözü "Beni kurtarın!" olmuş

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan 8 yaşındaki Berat Coşan Göl, suya girdiği yerden 200 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Sulama kanalında boğulan Berat'ın son sözü "Beni kurtarın!" olmuş

Adana'da meydana gelen olayda 8 yaşındaki Berat Coşan Göl, arakadaşlarıyla gittiği sulama kanalı çevresinde, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan 8 yaşındaki çocuğu arkadaşları kurtaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve su altı polis ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalında boğulan Berat'ın son sözü Beni kurtarın! olmuş 

SON SÖZÜ "BENİ KURTARIN" OLMUŞ

Öne sürülen bilgiye göre, sıcak havada serinlemek isteyen Göl, suya atladı. Kısa sürede akıntıya kapılan küçük çocuğun son sözü 'Beni kurtarın" oldu. Arkadaşlarına boğulma anında bağıran çocuk, gözden kayboldu. Bölgeye çevrede bulunan insanların ihbarı üzerine polis sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 200 METRE İLERİDE BULUNDU

Dalgıç polislerin arama çalışması sonucunda talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Gece saatlerinde Berat Coşan Göl'ün suya girdiği yerden 200 metre ileride cesedi bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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