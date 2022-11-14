Suları kesildiği için İSKİ'ye giden vatandaş aldığı cevap karşısında şaştı kaldı! "Ölü olabileceğimi söylediler"

İstanbul Üsküdar'da yaşayan bir vatandaş evinin sularını kestiği için gittiği İSKİ'de sularının kesik olmasının nedenini öğrenince duyduklarına inanamadı.

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Suları kesildiği için İSKİ'ye giden vatandaş aldığı cevap karşısında şaştı kaldı! "Ölü olabileceğimi söylediler"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), öldüğü gerekçesiyle bir vatandaşa ait su aboneliğini iptal etti. Herhangi bir tebligat almadan suyu kesilen vatandaş, İSKİ Üsküdar Şube Müdürlüğü’ndeki yetkililere kimliğini göstererek yaşadığını kanıtladı.

Suları kesildiği için İSKİ'ye giden vatandaş aldığı cevap karşısında şaştı kaldı! Ölü olabileceğimi söylediler

SULARINI KESİP, ABONELİĞİNİ İPTAL ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana gelen olayda iddiaya göre, İSKİ tarafından görevlendirilen yetkililer, öldüğü gerekçesiyle Muhittin Akkenar isimli vatandaşa ait su aboneliğini iptal etti. Sabah uyandığında suların kesik olduğunu fark eden Akkenar, konuya ilişkin bilgi almak üzere İSKİ Üsküdar Şube Müdürlüğü’ne gittiğinde ölü olduğu gerekçesiyle suyunun kesildiğini öğrendi. Kendisine herhangi bir tebligat yapılmadan suyu kesilen vatandaş, kimliğini göstererek yaşadığını ispat etmeye çalıştı. İstenen tüm belgeleri İSKİ'ye sunan Akkenar, suyunun kullanıma açılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Suları kesildiği için İSKİ'ye giden vatandaş aldığı cevap karşısında şaştı kaldı! Ölü olabileceğimi söylediler

"ŞU ANA KADAR BİR GELİŞME OLMADI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mağdur Muhittin Akkenar, “Binamdaki suyun kesildiğini anlayınca İSKİ Müdürlüğü’ne gittim. Oradaki yetkililer borcumun olmadığını, ölü olabileceğimi söylediler. Ben de kimliğimi göstererek ölü olmadığımı ispatladım. Konuda bir yanlışlık olabileceğini söylediler, düzelteceklerini belirttiler. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Evimizde hala sular akmıyor. Ölü olmadığımızı ispat ettik. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum” dedi.

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