Gitmesini istemediği kişiye bilet sattıkları için öfkelendi, firma çalışanlarına bıçakla saldırdı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, başka bir şehre gitmesini istemediği kişiye bilet kestikleri gerekçesiyle otobüs firması çalışanlarına bıçakla saldırdı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, Şeyh Sinan Mahallesi’nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde başka bir şehre gitmesini istemediği kişiye bilet kesildiği için öfkelenen A.A., firma çalışanlarıyla tartışmaya girdi.

Bilet sattıkları için öfkelendi, firma çalışanlarına bıçakla saldırdı!

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkararak çalışanlara saldıran A.A., Y.K.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası hızla uzaklaşan A.A.'yı arama çalışmaları başlatılırken Y.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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