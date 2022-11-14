Gitmesini istemediği kişiye bilet sattıkları için öfkelendi, firma çalışanlarına bıçakla saldırdı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, Şeyh Sinan Mahallesi’nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde başka bir şehre gitmesini istemediği kişiye bilet kesildiği için öfkelenen A.A., firma çalışanlarıyla tartışmaya girdi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Tartışmanın alevlenmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkararak çalışanlara saldıran A.A., Y.K.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası hızla uzaklaşan A.A.'yı arama çalışmaları başlatılırken Y.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)