Kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 mermi çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, akla gelmeyen kaçakçılık olayıyla karşılaştı. Başka bir ilden Beyşehir ilçe merkezine kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirdi.

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Kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 mermi çıktı

Gün geçmiyorki yasa dışı bir şekilde kaçıkcılıkta şarırmayacağımız bir haber duymayalım. Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, başka bir ilden Beyşehir ilçe merkezine kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirdi.

Armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firması ile bir kişiye tabanca mermisi gönderileceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, Beyşehir'de faaliyet gösteren kargo firmasının şubesine giderek, sahibine teslim edilmek üzere nakledilmeyi bekleyen kapalı kutuyu açtı. Kapalı kutuyu açtığında armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş halde 4 kutu halinde 200 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi çıktı. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak bir silah fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen 1 şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ettiği iddiasıyla adli işlem başlattı.

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