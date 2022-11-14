Siirt'te kaçak avcılık yaparken ceza yedi

Kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde, Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, avcılık belgesi olmadığı tespit edilen bir şahıs ile ava kapalı alanda avlanan diğer bir kişiye para cezası kesildi.

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Siirt'te kaçak avcılık yaparken ceza yedi

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde, avcılık belgesi olmadığı tespit edilen bir şahıs ile ava kapalı alanda avlanan bir kişiye para cezası uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, Eruh ilçesi kırsal bölge ve köylerinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında iki şahsa, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet", "avcılık belgesi olmadan avlanmak, ava kapalı alanda avcılık faaliyetinde bulunmak" ve "rezervasyon almadan avcılık faaliyetinde bulunmak" suçlarından idari para cezası uygulandığını belirtti.Denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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