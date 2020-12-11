İş sebebiyle gittiği lüks plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden ve intihar ettiği öne sürülen 23 yaşındaki Şule Çet olayında, mahkeme heyetine sunulan bilirkişi raporunda imzası yer alan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde ölü bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar, Şule Çet davasında bilirkişi Mustafa Ender Taner kimdir? Neden öldü? İntihar mı etti? Öldürüldü mü? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ŞULE ÇET DAVASI BİLİRKİŞİ MUSTAFA ENDER TANER KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Ender, 1988 - 1994 Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi, 1996 - 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD "da uzmanlık eğitimi aldı. 2008 - 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD "da Doç. Dr., 2013 "ten sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'da Prof. Dr. unvanıyla görev yaptı.

Mustafa Ender, 1995 - 1996 Aksaray "da mecburi hizmet, Temmuz 2014 - Nisan 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde başhekim yardımcısı, Nisan 2016 - Ağustos 2017 arasında başhekimlik, 2014 - 2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Etik komisyonu üyeliği, 2013 - Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD "da Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

ŞULE ÇET DAVASINDA MUSTAFA ENDER TANER NEDEN ÖLDÜ? İNTİHAR MI ETTİ? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Polis ekiplerinin Taner'in evinde yaptığı ilk incelemelerde, cinayete yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öne sürülen Taner'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak Taner'in kesin ölüm nedeni otopsi raporunun sonucuyla belli olacak.

İntihar ettiği tahmin edilen Taner'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.