Şule Çet davasının bilirkişisi Mustafa Ender Taner, evinde ölü bulundu!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu. Taner, Şule :et davası için hazırladığı bilirkişi raporunda, sosyal medya hesaplarını incelediği Çet'in şntşhar edebileceğine dair raporlarında herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtmişti.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU İDDİASI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan ve Ankara'nın Öankaya ilçesinde ikamet eden Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Ankara'nın evinde ölü bulundu. 49 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Ender Taner'in kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek. Polisin yaptığı ilk incelemeler sonucunda Taner'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı ileri sürüldü. İntihar ettiği tahmin edilen Taner'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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İNTİHARINA DAİR BİLGİ VE GÖZLEM YOK DEMİŞTİ

Taner'in Şule Çet davasında maktul Çet'in psikolojik durumu hakkında davanın seyrine etki edebilecek tespitler içeren raporda da bilirkişi olarak yer almıştı. Lüks bir plazanın 20. katından süşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in intihar ettiği ileri sürülürken genö kızın ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda intihar edebileceğine dair dosyada he hangi bir bilgi ve gözlemin bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu raporda, Prof. Dr. Taner'in dışında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda iki profesörün daha imzası bulunuyor.

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PROF. DR. MUSTAFA ENDER TANER KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Ender, 1988 - 1994 Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi, 1996 - 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD "da uzmanlık eğitimi aldı. 2008 - 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD "da Doç. Dr., 2013 "ten sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'da Prof. Dr. unvanıyla görev yaptı.

Mustafa Ender, 1995 - 1996 Aksaray "da mecburi hizmet, Temmuz 2014 - Nisan 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde başhekim yardımcısı, Nisan 2016 - Ağustos 2017 arasında başhekimlik, 2014 - 2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Etik komisyonu üyeliği, 2013 - Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD "da Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

ŞULE ÇET CİNAYETİ

2018 Mayısında iş için gittiği lüks bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden, annesi hayatta olmayan ve babası da hasta olan 23 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet, harçlığını çıkarmak için çalışmak istediği sırada, iddialara göre, Çağatay Aksu ve Berk Akand tarafından çağırıldığı plazada ters ilişkiye zorlandı, uyuşturucu verildi, tecavüz edildi ve 20. kattan aşağı atılarak öldürüldü. Şüpheli ölümün ardından hazırlanan ve 3 profesör, 1 doçent ve 1 de uzman imzası bulunan adli tıp raporunda ise 'Şule Çet intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?' sorusuna 'Bilinmiyor' cevabı verildi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bilirkişi heyetinde değişikliğe gidildi.

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin, Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Dosyada yer alan raporlar ve Şule Çet’in arkadaşına gönderdiği ‘off analog’ mesajının “Anal yoldan cinsel saldırı dışında başkaca bir anlama gelmediği delillerle sabit olduğu” vurgusunu yapan mahkeme, Şule Çet’in, Çağatay Aksu’nun nitelikli cinsel saldırısına uğradığını sabit gördüğünü kararında belirtti.