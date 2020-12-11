2018 yılının Mayıs ayında, Ankara'da iş sebebiyle gittiği lüks bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet olayı, davada bilirkişi olarak görev alan ve Çet'in intiharına dair herhangi bir bulgu ve gözleme rastlanmadığı belirtilen raporun altında imzası bulunan Mustafa Ender Taner'in ölümüyle yeniden gündeme geldi. Peki Şule Çet kimdir? Nasıl öldü? Neden öldü? Şule Çet olayı nedir? İşte Şule Çet olayının tüm detayları...

ŞULE ÇET KİMDİR?

Öldüğü sırada 23 yaşında olan Şule Çet, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Çağatay Aksu’nun da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışmaya başladı. İşyerine sonradan ortak olan kişi, Çet’in işine son verdi.

Aynı zamanda asistanlığını da yaptığı Çağatay Aksu ise Çet’i arayarak, “Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup, konuşuruz” diyerek 28 Mayıs tarihine randevu verdi. Çağatay Aksu ile Şule Çet, o gün Çankaya’daki bir plazanın 20. katındaki ofiste buluştu. Sabah saat 04.00 sıralarında ise Çet, 20. kattan düşerek öldü.

Şule Çet'in öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği sorularının ardından, Şule Çet'in tecavüz edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kızın ölümünde şüpheli bulunan Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında çıkarılan gerekçeli kararda ise kan donduran detaylar vardı.

ŞULE ÇET NASIL ÖLDÜ? NEDEN ÖLDÜ? ŞULE ÇET OLAYI NEDİR?

Annesi hayatta olmayan ve babası da hasta olan 23 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisi Şule Öet, harölığını çıkarmak için çalışmak istediği sırada Çağatay Aksu ve Berk Akand tarafından çağırıldığı plazada ters ilişkiye zorlandı, uyuşturucu verildi, tecavüz edildi ve 20. kattan aşağı atılarak öldürüldü. Şüpheli ölümün ardından hazırlanan ve 3 profesör, 1 doçent ve 1 de uzman imzası bulunan adli tıp raporunda ise 'Şule Çet intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?' sorusuna 'Bilinmiyor' cevabı verildi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bilirkişi heyetinde değişikliğe gidildi.

Şule Çet davasının bilirkişisi Mustafa Ender Taner, evinde ölü bulundu!

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin, Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Dosyada yer alan raporlar ve Şule Çet’in arkadaşına gönderdiği ‘off analog’ mesajının “Anal yoldan cinsel saldırı dışında başkaca bir anlama gelmediği delillerle sabit olduğu” vurgusunu yapan mahkeme, Şule Çet’in, Çağatay Aksu’nun nitelikli cinsel saldırısına uğradığını sabit gördüğünü kararında belirtti.

Mustafa Ender Taner kimdir? Şule Çet davasında bilirkişi Mustafa Ender Taner neden öldü? İntihar mı etti? Öldürüldü mü?

Kararda, Çet’in tecavüz eylemine sert tepki göstererek, saçlarını yolduğu, Aksu ile tartıştığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Çağatay Aksu’nun şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktuleyi darp ettiği, boğazını sıkması nedeniyle ölen veya şuurunu kaybedip bayılmış olan maktulenin öldüğünü düşünerek, intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katındaki ofisin penceresinden aşağı atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlemiştir.”

“Aksu’nun delilleri yok ettikten sonra ofisin penceresinden, 03.50 sıralarında maktuleyi aşağı attığı sabittir. Berk Akand’ın beyanına göre, ofisten çıkmadan kısa süre önce Aksu tarafından kullandıkları bardakların yıkanmış olmasıyla da delillerin yok edildiği kanaatine varılmıştır.”

Berk Akand’ın, Aksu’nun, Çet’e yönelik cinsel saldırı, darp ve aşağı atma eylemlerini gördüğü halde engel olmadığı belirtilerek, “Aksu’nun yanında yer alarak, onu cesaretlendirerek eylemini kolaylaştırmak suretiyle, Çet’in direncinin kırılmasını sağlamış, Aksu’nun nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten adam öldürme suçlarına yardım eden sıfatıyla katıldığının tüm dosya kapsamı delillerle sabit olduğu anlaşılmıştır” denildi.