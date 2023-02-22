Suleiman Akoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleiman Akoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleiman Akoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Suleiman Akoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Suleiman Akoza {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Suleiman Akoza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Suleiman Akoza'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Suleiman Akoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Suleiman Akoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Suleiman Akoza şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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