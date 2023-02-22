Suleiman Akoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleiman Akoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Suleiman Akoza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Suleiman Akoza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.