Suleiman El Hajj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleiman El Hajj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleiman El Hajj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Suleiman El Hajj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Suleiman El Hajj 27 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka,Filistin uyrukludur.Gerçek adı da سليمان الحاج şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Suleiman El Hajj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suleiman El Hajj, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Suleiman El Hajj'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Suleiman El Hajj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Suleiman El Hajj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19
Suleiman El Hajj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Suleiman El Hajj şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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