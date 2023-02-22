Suleiman Usman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleiman Usman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleiman Usman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Suleiman Usman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Suleiman Usman 1 Ocak 2001 tarihinde Abaji-Abuja şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Suleiman Usman Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Suleiman Usman'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Suleiman Usman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Suleiman Usman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Gombe United
Suleiman Usman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Suleiman Usman şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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