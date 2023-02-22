Suleiman Usman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleiman Usman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Suleiman Usman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Suleiman Usman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.