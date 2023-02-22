Suleyman Alhaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Alhaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleyman Alhaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Suleyman Alhaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Suleyman Alhaji {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Suleyman Alhaji Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Suleyman Alhaji'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Suleyman Alhaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Suleyman Alhaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Suleyman Alhaji şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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