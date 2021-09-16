Çeşitli televizyon programlarında boy gösteren ve TRT Müzik kanalında da uzun yıllar görev almış Süleyman Bektaş'ın hayatını kaybettiği yönünde gelen bilgilerin üzerine vatandaşlar Süleyman Bektaş'ın biyografisini merak ederek araştırmaya başladı. Peki Süleyman Bektaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Bektaş neden öldü? Sizler için o ismin biyografisini araştırarak bu soruları cevaplandırdık...

SÜLEYMAN BEKTAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Trabzon'un Çarşıbası ilçesinde dünyaya gelen Süleyman Bektaş, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğine ise 1991 yılında Star TV'de çalışarak başladı. Daha sonra Kanal 6 Televizyonu’na geçti. Mesleğini TRT’de yapımcı yönetmen olarak sürdüren Bektaş sürekli basın kartı sahibiydi. Süleyman Bektaş'ın iki çocuğu olduğu öğrenildi.

SÜLEYMAN BEKTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

51 yaşında olan Süleyman Bektaş'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Ünlü ismin ölüm nedeni henüz net olarak bilinmezken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ölümü şu sözlerle duyurdu: "Değerli meslektaşımız Süleyman Bektaş’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Bektaş’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz."

Bektaş'ın cenazesinin 16 Eylül 2021 Perşembe bugün, ikindi namazının ardından Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesi Sahil Camisi’nden kaldırılacağı öğrenildi.