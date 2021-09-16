Gelinim Mutfakta 16 Eylül 2021 Perşembe puan durumu | 16 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?5 ülke Covid-19 tedbirlerini kaldırdı!Çamaşır ipine çamaşır asamazsınız! İşte Kanada'nın duyanları hayrete düşüren ilginç yasakları!Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Aşk oyunu kötü sonlandı! İlişki yaşadıkları otel, hem ölüme hem intihara sahne olduSüleyman Bektaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Bektaş neden öldü?SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: ''Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz"Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in eski partneri Berk Atan'la buluşması akılları karıştırdı!Sınai ne demek, TDK'ya göre Sınai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Allegretto ne demek, TDK'ya göre Allegretto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Süleyman Bektaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Bektaş neden öldü?

Süleyman Bektaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Bektaş neden öldü?

Daha önce TRT Müzik kanalında da görev yaptığı bilinen Süleyman Bektaş'ın vefat ettiği haberlerinin ortaya çıkmasıyla beraber Süleyman Bektaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Bektaş neden öldü? Soruları araştırılmaya başladı. Bu soruları haberimizde cevaplandırdık...

Süleyman Bektaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Bektaş neden öldü?

Çeşitli televizyon programlarında boy gösteren ve TRT Müzik kanalında da uzun yıllar görev almış Süleyman Bektaş'ın hayatını kaybettiği yönünde gelen bilgilerin üzerine vatandaşlar Süleyman Bektaş'ın biyografisini merak ederek araştırmaya başladı. Peki Süleyman Bektaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Bektaş neden öldü? Sizler için o ismin biyografisini araştırarak bu soruları cevaplandırdık...

SÜLEYMAN BEKTAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Trabzon'un Çarşıbası ilçesinde dünyaya gelen Süleyman Bektaş, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğine ise 1991 yılında Star TV'de çalışarak başladı. Daha sonra Kanal 6 Televizyonu’na geçti. Mesleğini TRT’de yapımcı yönetmen olarak sürdüren Bektaş sürekli basın kartı sahibiydi. Süleyman Bektaş'ın iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Süleyman Bektaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Süleyman Bektaş neden öldü?

SÜLEYMAN BEKTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

51 yaşında olan Süleyman Bektaş'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Ünlü ismin ölüm nedeni henüz net olarak bilinmezken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ölümü şu sözlerle duyurdu: "Değerli meslektaşımız Süleyman Bektaş’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Bektaş’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz."

Bektaş'ın cenazesinin 16 Eylül 2021 Perşembe bugün, ikindi namazının ardından Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesi Sahil Camisi’nden kaldırılacağı öğrenildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT