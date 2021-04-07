Antalya'nın yaşanan Süleyman Eken cinayeti duyanların kanını dondurdu. Öldürüldükten sonra foseptik çukuruna atılan Süleyman Eken'in neden öldürüldüğü merak konusu oldu. Peki Süleyman Eken kimdir? Neden ve nasıl öldürüldü? Süleyman Eken olayı ne? İşte vahşi cinayetin detayları...

SÜLEYMAN EKEN KİMDİR? SÜLEYMAN EKEN OLAYI NE?

55 yaşındaki Süleyman Eken, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşıyordu. Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'da yaşanan annesinin haber vermesi üzeri Eken'in kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. Anne Sultan Akhan'ın, 13 Ocak 2020 tarihinde Silvan Emniyet Müdürlüğüne oğlu hakkında kayıp başvurusu yapmasının ardından, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği Eken'i bulmak için çalışma başlattı. Annenin, oğluyla en son 8 Ocak’ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken’in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Süleyman Eken’e ait bir ize rastlanmadı.

NEDEN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Eken'in öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlardan Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü O.Y. ve kardeşi M.Y. ile görüştüğünü belirleyen ekipler, incelemelerini bu yöne doğru kaydırdı. Ekipler Eken'in telefon sinyalinin son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki müstakil evden geldiğini de tespit etti. Anneleriyle yaşadığı belirtilen O.Y ve M.Y. kardeşlerin evinin çevresinde arama yapıldı, iş makineleriyle kazı gerçekleştirildi.

Kadavra köpeği "Melo" ile yapılan aramada Eken'in cesedi parçalanmış halde evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu. Polis ekipleri, itfaiyenin desteğiyle çukurdan cesedin parçalarını çıkardı. Cesedin kafasına ulaşamayan ekipler, evin karşısındaki ormanlık alan kenarındaki toprak yığınlarında ve makilik alanda iş makinesiyle arama yaptı.

Parçalanmış halde bulunan cesedin kafatasının olmadığı tespit edildi. Diğer taraftan bir iş makinesi de evin bahçesindeki çukurda kafayı aramaya devam etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Eken'in, yaklaşık 6 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ileri sürüldü.